Toyota регистрирует в Европе три загадочных товарных знака

Toyota подала запрос на регистрацию трех загадочных товарных знаков в Европе, что может свидетельствовать о планах компании выпустить новый электромобиль.

По данным журнала SPEEMDE.RU, заявки на товарные знаки были поданы через Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза и были обнаружены участниками форума владельцев Lexus RX. Три названия — HZ300e, HZ450e и HZ550e — вероятно, относятся к трем разным вариантам одной модели.

Как и многие другие автопроизводители, Lexus активно движется в направлении электрификации. К 2030 году планируется представить электрические версии для всех моделей, а к 2035 году он станет брендом, выпускающим исключительно электромобили.