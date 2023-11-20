Toyota регистрирует в Европе три загадочных товарных знака

Toyota разрабатывает новый электрический кроссовер Lexus HZ
Toyota подала запрос на регистрацию трех загадочных товарных знаков в Европе, что может свидетельствовать о планах компании выпустить новый электромобиль.
По данным журнала SPEEMDE.RU, заявки на товарные знаки были поданы через Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза и были обнаружены участниками форума владельцев Lexus RX. Три названия — HZ300e, HZ450e и HZ550e — вероятно, относятся к трем разным вариантам одной модели.
Как и многие другие автопроизводители, Lexus активно движется в направлении электрификации. К 2030 году планируется представить электрические версии для всех моделей, а к 2035 году он станет брендом, выпускающим исключительно электромобили.
Ранее в этом году Lexus также подал заявку на регистрацию товарных знаков TZ450e и TZ550e, что навело на мысль о том, что новая модель может быть трехрядным электрическим внедорожником, размещаясь выше RZ. Если это подтвердится, то HZ, возможно, будет представлять собой внедорожник, располагающийся ниже RZ. В таком случае HZ300e, вероятно, будет оснащен одним электромотором, в то время как HZ550e будет обладать значительной мощностью, превышающей 400 л.с.