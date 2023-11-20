В Совфеде призвали увеличить локализацию китайских автомобилей
Несмотря на растущую популярность китайских автомобилей, уровень их локализации остается достаточно низким, заявил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он провел парламентские слушания о мерах господдержки автомобильной промышленности.
За январь-сентябрь в России реализовано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом доля машин китайских брендов выросла с 8 процентов от общего объема рынка в 2021 году до 50 процентов в текущем.
"Этот объем техники практически не локализован. Между тем, углубление локализации - ключевой аспект. И основную роль в этом вопросе играет цена", - отметил Кутепов.
По его словам, подготовлен ряд законопроектов, чтобы поэтапно создать условия для системного насыщения рынка отечественными автомобилями.
В Госдуму уже внесен проект федерального закона о включении в законодательство требования к локализации такси.
"Таким образом, мы закрепим за собой производство и гарантированный сбыт до 50 тысяч автомобилей в год. Правительство поддержало данный законопроект. Я думаю, что, возможно, в осеннюю сессию он будет принят. Если страны, в которых есть автомобили, готовы создавать производства на нашей территории, - мы только будем приветствовать это", - сказал сенатор.