В Совфеде призвали увеличить локализацию китайских автомобилей

"Таким образом, мы закрепим за собой производство и гарантированный сбыт до 50 тысяч автомобилей в год. Правительство поддержало данный законопроект. Я думаю, что, возможно, в осеннюю сессию он будет принят. Если страны, в которых есть автомобили, готовы создавать производства на нашей территории, - мы только будем приветствовать это", - сказал сенатор.