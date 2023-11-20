Микроавтобусы «Соболь NN» начали продавать онлайн

В России запущены онлайн-продажи микроавтобусов «Соболь NN» с возможностью доставки машин в город, где находится покупатель. Об этом сообщается в релизе группы компаний «Современные транспортные технологии», поступившем в «Газету.Ru».

© ГК «Современные транспортные технологии»

ГК «Современные транспортные технологии»

«На онлайн-витрине можно ознакомиться с большим перечнем доступных к заказу моделей, которые подойдут для решения широкого спектра персональных и бизнес-задач, включая грузовые и пассажирские перевозки, а также работы, для которых требуется специальная техника», — отмечается в сообщении компании.