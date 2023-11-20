"Моторинвест" планирует расширить модельный ряд
Компания "Моторинвест" планирует расширить линейку выпускаемых моделей до шести единиц, включая гибридный кроссовер D-класса, следует из презентации управляющего партнера компании Андрея Резникова, представленной в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.
Завод "Моторинвест" выпускает электромобили Evolute. В 2024 году предприятие может произвести 12-14 тысяч машин в зависимости от динамики спроса.
В настоящее время продуктовая линейка бренда Evolute включает в себя седан i-Pro, кроссоверы i-Joy и i-Sky.
В дальнейшем гамма будет расширяться: появятся еще один кроссовер i-Jet и и минивэн i-Van.
Завод "Моторинвеста" под Липецком - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Пока налажена крупноузловая сборка. В будущем завод должен перейти на производство полного цикла, со сваркой и окраской кузовов. Также уже сейчас идет поиск российских тяговых батарей и электромоторов.