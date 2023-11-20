"Моторинвест" планирует расширить модельный ряд

Компания "Моторинвест" планирует расширить линейку выпускаемых моделей до шести единиц, включая гибридный кроссовер D-класса, следует из презентации управляющего партнера компании Андрея Резникова, представленной в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

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Завод "Моторинвест" выпускает электромобили Evolute. В 2024 году предприятие может произвести 12-14 тысяч машин в зависимости от динамики спроса.

В настоящее время продуктовая линейка бренда Evolute включает в себя седан i-Pro, кроссоверы i-Joy и i-Sky.

В дальнейшем гамма будет расширяться: появятся еще один кроссовер i-Jet и и минивэн i-Van.