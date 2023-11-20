Соколов: иностранные банки блокируют платежи АвтоВАЗа

Иностранные банки блокируют платежи компании АвтоВАЗ из-за попадания компании под блокирующие санкции США (SDN List), сообщил президент предприятия Максим Соколов.

"Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом. Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону АвтоВАЗа, если говорить об экспортной продукции", - рассказал Соколов на парламентских слушаниях в Совете Федерации (цитата по "Интерфаксу").

По словам Соколова, блокировка происходит не только со стороны недружественных России стран, но и со стороны дружественных из-за опасений вторичных санкций.

АвтоВАЗ был включен в SDN List в сентябре. Это вынудило компанию скорректировать планы по выпуску автомобилей в текущем году на 10%, говорил ранее Соколов. Тем не менее сам факт попадания под санкции концерн выдержал, так как не снизил производительность конвейеров, уточнял президент компании.