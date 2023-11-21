Компания Haval провела закрытую презентацию нового F7 для дилеров, сообщает Telegram-канал клуб Китайских автомобилей Хавейл. Как и предполагалось после "утечки" документов, Haval F7 второй генерации - китайский Haval Shenshou, или Monster.

На китайском рынке Haval Monster появился в конце 2021 года. Модель построена на платформе L.E.M.O.N. и крупнее нашего Haval F7, её габариты составляют 4780 х 1890 х 1675 мм, колёсная база - 2800 мм. Таким образом, "Монстр" на 89 мм длиннее, на 24 мм шире, на 15 мм ниже Haval F7, межступичное расстояние у новинки на 75 мм больше.

Haval Monster предложил клиентам продвинутую электронику с адаптивным круиз-контролем, обновлением прошивки "по воздуху", телематическим комплексом, минимумом физических клавиш и управлением трансмиссией подрулевым рычажком.

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В Китае Haval Monster предлагается с гибридной трансмиссией и моторами мощностью 184 и 224 л.с. с опциональной системой полного привода. Разумеется, что в России отдача агрегатов будет пересмотрена. Нынешний Haval F7 доступен к покупке с мотором 1.5 литра мощностью 150 л.с. и двухлитровым двигателем на 190 л.с. Причём оба можно заказать в комплекте с 4х4.

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Цены на "Монстра" в КНР стартуют от 130 тысяч юаней (1,6 млн рублей). В России купить Haval F7 можно начиная от 2,4 млн рублей.