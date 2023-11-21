Haval F7 показали российским дилерам. Это настоящий Monster
Компания Haval провела закрытую презентацию нового F7 для дилеров, сообщает Telegram-канал клуб Китайских автомобилей Хавейл. Как и предполагалось после "утечки" документов, Haval F7 второй генерации - китайский Haval Shenshou, или Monster.
На китайском рынке Haval Monster появился в конце 2021 года. Модель построена на платформе L.E.M.O.N. и крупнее нашего Haval F7, её габариты составляют 4780 х 1890 х 1675 мм, колёсная база - 2800 мм. Таким образом, "Монстр" на 89 мм длиннее, на 24 мм шире, на 15 мм ниже Haval F7, межступичное расстояние у новинки на 75 мм больше.
Haval Monster предложил клиентам продвинутую электронику с адаптивным круиз-контролем, обновлением прошивки "по воздуху", телематическим комплексом, минимумом физических клавиш и управлением трансмиссией подрулевым рычажком.
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В Китае Haval Monster предлагается с гибридной трансмиссией и моторами мощностью 184 и 224 л.с. с опциональной системой полного привода. Разумеется, что в России отдача агрегатов будет пересмотрена. Нынешний Haval F7 доступен к покупке с мотором 1.5 литра мощностью 150 л.с. и двухлитровым двигателем на 190 л.с. Причём оба можно заказать в комплекте с 4х4.
Цены на "Монстра" в КНР стартуют от 130 тысяч юаней (1,6 млн рублей). В России купить Haval F7 можно начиная от 2,4 млн рублей.
Ранее "РГ" писала, когда стартуют российские продажи нового поколения Haval F7. Эти сроки были подтверждены на закрытом показе кроссовера Клубу владельцев Haval, который опубликовал фото с мероприятия.