В Москве пройдет крупнейшая выставка вездеходов и техники для активного отдыха. «Поехали 2023» объединит несколько подвыставок — возрожденную «Мотозиму» и «Вездеходер».

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С 1 по 3 декабря в выставочном центре на Красной Пресне в Москве пройдет выставка техники для активного отдыха «Поехали 2023». В ней будут участвовать компании-производители и дистрибьюторы вездеходной техники различного типа и назначения, а также популярные блогеры и путешественники. Гостей ждёт возвращение проекта «Мотозима» и обширная экспозиция «Вездеходера 2023».

Поехали

На одной площадке будут представлены последние достижения вездеходостроения, разработки российских конструкторов и уникальная техника, предназначенная для выполнения специфических задач в условиях российского бездорожья.

Кроме того, на «Вездеходере 2023» можно будет увидеть практически весь спектр выпускаемой сегодня техники для активного отдыха: охоты, рыбалки, путешествий и экспедиций.

Поехали