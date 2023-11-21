«Китайский Hummer» M-Hero испытывают русским холодом

Появилось видео с российских дорожных тестов внедорожника M-Hero. Автомобиль с электрической силовой установкой отвезли за Северный полярный круг, чтобы проверить его работоспособность и надежность при экстремальных температурах. В ходе испытаний «ультратехнологичный» внедорожник марки, принадлежащей китайскому автогиганту Dongfeng, попал на видео: эксклюзивными кадрами снежного заезда M-Hero поделился с «Мотором» читатель.

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Электрический вездеход «класса люкс» оснащается электрической либо гибридной силовой установкой. В состав первой входят четыре электромотора общей мощностью 1088 лошадиных сил, разгоняющие автомобиль с места до «сотни» за 4,2 секунды. Батарея емкостью 140 киловатт-часов обеспечивает до 450 километров хода.

Бензоэлектрический вариант приводят в движение три мотора на 816 сил (1050 Нм крутящего момента). На разгон с места до 100 километров в час такой M-Hero тратит шесть секунды и проезжает 750 километров без дозаправки. Список оснащения для России пока не раскрыт, но известно, что в него войдут матричные фары.

Выход M-Hero на российский рынок был официально анонсирован в начале ноября. Партия будет скромной: в продаже появятся всего 18 экземпляров, которые развезут по разным городам от Москвы до Челябинска. Всего в Китае в декабре выпустят 100 таких внедорожников.

Читатель Motor.ru

Читатель Motor.ru

Читатель Motor.ru

Читатель Motor.ru

Читатель Motor.ru

Читатель Motor.ru