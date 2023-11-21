«Китайский Hummer» M-Hero испытывают русским холодом

Появилось видео с российских дорожных тестов внедорожника M-Hero. Автомобиль с электрической силовой установкой отвезли за Северный полярный круг, чтобы проверить его работоспособность и надежность при экстремальных температурах. В ходе испытаний «ультратехнологичный» внедорожник марки, принадлежащей китайскому автогиганту Dongfeng, попал на видео: эксклюзивными кадрами снежного заезда M-Hero поделился с «Мотором» читатель.

«Китайский Hummer» M-Hero испытывают русским холодом
© Читатель Motor.ru

Электрический вездеход «класса люкс» оснащается электрической либо гибридной силовой установкой. В состав первой входят четыре электромотора общей мощностью 1088 лошадиных сил, разгоняющие автомобиль с места до «сотни» за 4,2 секунды. Батарея емкостью 140 киловатт-часов обеспечивает до 450 километров хода.

Бензоэлектрический вариант приводят в движение три мотора на 816 сил (1050 Нм крутящего момента). На разгон с места до 100 километров в час такой M-Hero тратит шесть секунды и проезжает 750 километров без дозаправки. Список оснащения для России пока не раскрыт, но известно, что в него войдут матричные фары.

Выход M-Hero на российский рынок был официально анонсирован в начале ноября. Партия будет скромной: в продаже появятся всего 18 экземпляров, которые развезут по разным городам от Москвы до Челябинска. Всего в Китае в декабре выпустят 100 таких внедорожников.

Читатель Motor.ru
Читатель Motor.ru
Читатель Motor.ru
Читатель Motor.ru
Читатель Motor.ru
Читатель Motor.ru

Дистрибьютором выступит липецкий «Моторинвест», выпускающий электрокары Evolute. Цена пока неизвестна, но можно ориентироваться на «серых» импортеров: весной M-Hero предлагали, к примеру, за 16 миллионов рублей.