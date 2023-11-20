Китайский аналог Volkswagen официально пришел в Россию

В России в ноябре начнутся официальные продажи автомобилей Jetta VA3. Об этом «Газете.Ru» рассказали в объединенной пресс-службе компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

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По словам представителя дилерского холдинга, осенью «АвтоСпецЦентр Север» подписал дилерское соглашение с компанией FAW по дистрибуции модели Jetta VA3. Машина выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen в КНР, платформа автомобиля идентична Skoda Rapid и Volkswagen Polo первого поколения.

«FAW выкупил Volkswagen Jetta. Дистрибьютор один. Но модель они переименовывать не стали, поскольку она зарекомендовала себя на европейском рынке», — объяснили «Газете.Ru» в дилерской компании.