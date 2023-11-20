Глава подразделения беспилотников General Motors подал в отставку
Директор General Motors Cruise покинул свой пост. Глава «дочки» GM по производству беспилотных автомобилей Кайл Вогт объявил об уходе в письме сотрудникам и в соцсетях, пишет TechCrunch. Причину своего решения он не озвучил, но оно было принято на фоне кризиса Cruise, начавшегося после жуткой аварии в Сан-Франциско. Несмотря на черную полосу, а также уход главы и сооснователя, убыточный Cruise продолжит существовать.
Новым главой Cruise гендиректор General Motors Мэри Барра назначила Мо Эльшенави — бывшего вице-президента по разработкам.
На прошлой неделе Cruise прекратила поездки беспилотных автомобилей по дорогам общего пользования на время проведения проверки их безопасности. Сделано это было после того как власти Сан-Франциско приостановили лицензию на эксплуатацию беспилотного сервиса.
Причиной стала авария 2 октября: тогда водитель-человек сбил пешехода, на которого впоследствии наехало роботакси. В Cruise утверждали, что роботакси затормозило, но выяснилось, что оно толкало жертву на протяжении примерно шести метров, стремясь выехать из потока и остановиться на обочине.
На паузу поставлены как платный сервис такси, так и тестирование беспилотников по всей стране. Теперь компании предстоит пройти долгий путь по «восстановлению доверия» общества.
Еще до осенних событий Cruise подвергался критике за слишком смелый подход к далеким от совершенства автономным машинам, которые не всегда адекватно реагируют на окружающие предметы и людей. Кроме этого, подразделение глубоко убыточно: в 2022 году сообщалось, что GM теряет на Cruise по 5,5 миллиона долларов в день. И траты только растут. В третьем квартале 2023 года убытки составили 732 миллиона долларов — то есть, примерно по восемь миллионов ежедневно.