У КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка из-за непогоды

У КПП на границе России и Грузии «Верхний Ларс» образовалась многокиллометровая пробка из-за плохой погоды. Об этом в своём Telegram-канале сообщают «Известия».

Отмечается, что дорога со стороны Грузии уже второй день перекрыта из-за опасности схода лавин. Согласно сообщениям очевидцев, длина пробки может достигать около шести километров.

Источник также показал видео, на котором можно увидеть длинные ряды грузовых и пассажирских автомобилей. По словам одной из женщин, которая попала в пробку, сотрудники КПП предупредили водителей, что дорога останется закрытой и 21 ноября.

«Завтра тоже закрыта будет. К вечеру если только что-то (изменится — прим. ред.). Сказали, что это зависеть будет от погоды», — рассказала она.