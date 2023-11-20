На российский рынок выходит новый китайский производитель внедорожников

Китайская компания Sinomach Automobile выходит на российский рынок с внедорожником Paladin. Представители бренда из Поднебесной сообщили изданию «Газета.Ru», что первую модель официально представят в России уже в конце нынешнего ноября. При этом никаких подробностей о новом автомобиле в Sinomach Automobile пока не раскрывают.

Sinomach Automobile является китайским государственным концерном, который занимается выпуском дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, а также коммерческих транспортных средств. Кроме того, инженеры предприятия производят различное промышленное оборудование.

В компании сообщили, что первой легковой моделью для российского рынка рынка станет внедорожник Paladin. Официальный дебют машины состоится в Москве в конце ноября. Несмотря на скорую премьеру представители Sinomach не раскрыли никаких подробностей о будущей новинке.