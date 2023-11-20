Самым популярным Geely в России оказался самый дорогой кроссовер

Самый дорогой кроссовер Geely пользуется ажиотажным спросом в России. Речь идет о Monjaro, самой крупной и дорогой модели Geely среди тех, которые продаются на нашем рынке официально. Так, по данным «Автостата», в октябре россияне купили 10 360 новых автомобилей Geely, 3477 из которых — это Monjaro. С таким результатом флагманский кроссовер впервые стал самой популярной моделью марки в России.

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По состоянию на сегодняшний день рекомендованные розничные цены на Geely Monjaro начинаются от 4 674 990 рублей за стартовую комплектацию Luxury и доходят до 4 974 990 рублей за топовую версию Exclusive. На модель действуют и скидки — максимальная выгода может достигать 280 тысяч рублей. Вне зависимости от уровня исполнения кроссовер комплектуется 2,0-литровым мотором мощностью 238 лошадиных сил, автоматом и полным приводом. Monjaro поставляют в Россию из Китая.

Прежде самой популярной моделью марки был Сoolray — компактный кроссовер с начальной ценой 2 329 990 рублей. А недавно он обновился, преобразился снаружи и внутри, а также обзавелся новым двигателем (хотя мощность не изменилась) — такой автомобиль обойдется минимум в 2 594 990 рублей.

Кроме нового Coolray, модельная линейка Geely в России пополнилась седаном Emgrand (от 1 999 990 рублей за версию на «механике» и от 2 209 990 рублей за модификацию с классическим автоматом). Модель предлагается в четырех комплектациях и с безальтернативным атмосферным мотором объемом 1,5 литра мощностью 122 лошадиные силы. Конкурентами Emgrand выступают Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Changan Eado Plus и Omoda S5.