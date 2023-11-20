Путин поблагодарил "Камаз" за выпуск современных электробусов

"Спасибо вам, вашему коллективу, особые слова благодарности за то, что вы не на старой базе все это делаете, а постоянно обновляете производственные мощности и выдаете новые продукты на рынок. Вот это очень здорово, спасибо большое", - поблагодарил Путин своего собеседника.