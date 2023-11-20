В АвтоВАЗе обозначили срок возобновления производства Lada Largus

Производство универсалов и фургонов российской марки сейчас переезжает с тольяттинского завода на площадку в Ижевске.

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Первые Lada Largus сошли с конвейера предприятия АВТОВАЗа ещё в 2012 году. Донором для этих машин стал Dacia Logan MCV первого поколения. Первому рестайлингу модель российской марки подвергли в 2021-м. Серийное производство было приостановлено весной 2022-го из-за нехватки комплектующих. Несмотря на это, Ларгусы возвращались на конвейер ещё пару раз: летом прошлого года была выпущена партия из 1,8 тыс. экземпляров, а летом 2023-го – партия из 650 Largus в различных модификациях (кстати, в указанное количество вошли и машинокомплекты для опытной партии e-Largus).

Ларгусы ранее выпускались на заводе компании в Тольятти, однако было решено перенести производство в Ижевск. Известно, что «переезд» будет завершён во втором квартале следующего года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу АВТОВАЗа Максима Соколова, серийное производство полностью «зелёных» версий универсалов и фургонов – e-Largus – начнётся также во втором квартале 2024-го. Перед этим, в середине декабря текущего года, будет выпущена опытная партия электромобилей – 30 экземпляров.

Компания показала прототип электрического универсала в конце прошлого года. Он оснащается 150-сильным синхронным электромотором, расположенным на передней оси. На разгон с места до «сотни» e-Largus разгоняется менее чем за десять секунд. Его литий-ионный тяговый аккумулятор разделён на два отдельных модуля: один находится под капотом (где у «обычных» Ларгусов двигатель внутреннего сгорания), а второй – под задним диваном (на месте бензобака). Совокупная ёмкость батарей составляет 60 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке (при расчёте по устаревшему циклу NEDC) составляет около 400 км.

Известен и срок возобновления производства бензиновых Ларгусов, правда, президент АВТОВАЗа обозначил этот временной промежуток несколько более расплывчато.

«В следующем году, в первой половине, на конвейере Ижевского завода мы перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания», – цитирует агентство Максима Соколова.

«Обычные» версии Lada Largus оснащаются либо 90-сильным 8-клапанным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 1,6 литра, либо 106-сильным 16-клапанным мотором такого же объёма. В пару к любому из них предлагается только пятиступенчатая механическая коробка передач. На разгон с места до «сотни» первому варианту требуется 14,3 секунды, второму – 13,1 секунды.

Ранее сообщалось о том, что «пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трёх конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы». В компании добавили, что это объясняется «наращиванием объёма производства текущего модельного ряда и новых автомобилей». В списке перечисленных новых моделей числятся автомобили семейства Lada Iskra, «чиновничья» Lada Aura, а также кроссовер на платформе Vesta.