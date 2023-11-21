В Ульяновской области сняли ограничения движения на трассах

Движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на трассах в Ульяновской области, ограниченное из-за непогоды, восстановлено. Об этом говорится в телеграм-канале регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что в временные ограничения из-за сильного снега с метелью ввели на участках трасс в Татарстане, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях. В перечень ограничений в Ульяновской области попали участки дорог Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, А-151 Цивильск - Ульяновск.