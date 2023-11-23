"Москвич" запланировал произвести в 2024 году 50 тысяч автомобилей

Директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков сообщил в интервью РИА Новости, что компания планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей своего бренда на собственном заводе в следующем году. Он отметил, что производственный план автозавода "Москвич" на 2024 год составляет около 50 тысяч автомобилей.
Ранее в августе компания заявляла о намерении выпустить 44 тысячи автомобилей в 2024 году. Таким образом, план был увеличен на 13,6%. Олег Масляков также уточнил, что "Москвич" планирует расширить свою дилерскую сеть.
В настоящее время она насчитывает 82 центра в 51 городе России. Автозавод "Москвич" расположен на территории бывшего завода "Рено Россия", который был передан правительству Москвы французским автоконцерном Renault в мае прошлого года после прекращения его работы в России (теперь 50% завода также принадлежит "КамАЗу"). В настоящее время в линейке "Москвича" представлены три модели: городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6". Автозавод "Москвич" выпустил более 30 тыс. машин с ноября 2022 года, когда стартовало производство.