В Перми образовались 9-балльные пробки из-за сильных снегопадов

По данным сервиса «Яндекс.Карты», загруженность на дорогах столицы Прикамья оценивается в 9 баллов. Отставание рейсов общественного транспорта может достигать 20 минут.

«Друзья, иногда лучше немного опоздать, чем оказаться в опасной ситуации. Видимость из-за снегопада ухудшена. Берегите себя и других», – отметили в пермском департаменте транспорта.

Наиболее загружены улицы Чкалова, Куйбышева, Попова, Уральская, Подлесная, Мира и шоссе Космонавтов.

Водителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и ПДД. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, прошедшей ночью в Перми выпало 3 мм осадков, в Чайковском – 6 мм, в Ножовке – 5 мм, в Чернушке – 4 мм.