Tesla может начать поставки электрокаров в Индию в 2024 году

Компания Tesla может в 2024 году начать экспорт электромобилей в Индию и через два года построить в стране завод по их выпуску.

Как сообщает агентство Bloomberg, Tesla приблизилась к соглашению с индийским правительством о поставках электрокаров и о размещении производства своих автомобилей в стране. Переговоры об этом стороны ведут с лета этого года. О достижении соглашения, как ожидается, будет объявлено в январе 2024 года.

Предполагается, что Тesla возьмет на себя первоначальные минимальные инвестиции в строительство завода по производству электромобилей в Индии в размере около $2 млрд и будет стремиться увеличить закупки автозапчастей в южноазиатской республике до $15 млрд. Автопроизводитель также намерен производить аккумуляторы в Индии, чтобы снизить затраты. Площадка под строительство завода по выпуску электрокаров может быть предоставлена в штатах Гуджарат или Тамилнад, где уже есть хорошо развитые экосистемы для производства электромобилей и их экспорта в третьи страны.

Tesla предлагает построить завод производственной мощностью 500 тыс. автомобилей в год. Минимальная стоимость выпускаемых моделей составит около $25 тыс.