У Hyundai Tucson теперь новый салон

Hyundai обновила некогда популярный в России кроссовер Tucson. Внешне модель практически не изменилась, зато в салоне появилась важная обновка — вместо двух раздельных экранов у рестайлингового Tucson единый изогнутый кластер, объединяющий два 12,3-дюймовых дисплея. Преобразилось и рулевое колесо — оно теперь трехспицевое и выглядит более аккуратным и минималистичным. Кроме того, изменилось расположение рычага переключения передач — его переместили на рулевую колонку, центральный же тоннель отвели под подстаканники и беспроводную зарядку.

© Hyundai

Hyundai Tucson в строю с 2004 года, и за два десятилетия модель четырежды сменила поколение. Актуальный «четвертый» Tucson производится с 2020 года, и до весны прошлого года кроссовер был официально представлен в России — его собирали на мощностях завода «Автотор» в Калининградской области. Но после начала СВО Hyundai приостановила деятельность в стране, свернула локальное производство и прекратила поставки новых машин. Теперь их возят по параллельному импорту — таким путем к нам может попасть и обновленный Tucson.

Видео дня

Внешние отличия рестайлингового Tucson от дореформенного сводятся к слегка доработанной радиаторной решетке и оптике, а также пересмотренному дизайну бамперов. Для кроссовера заявлены два новых цвета кузова, матовый зеленый Fine Green Matte и красный металлик Ultimate Red Metallic, будет и новый трехцветный салон в оттенках зеленого, черного и серого. Об изменениях в моторной гамме информации пока нет, но, по неофициальным данным, они будут.

Hyundai

Hyundai

Актуальная линейка двигателей отличается в зависимости от рынка. Так, например, нынешний Tucson представлен в Южной Корее со 180-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 литра и 2,0-литровым турбодизелем, развивающим 186 лошадиных сил. Европейская версия модель предлагается со 150-сильным бензиновым турбомотором 1.6, 115-сильным дизелем 1.6 CRDi и с несколькими вариантами гибридных установок.