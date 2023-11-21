В России заметно увеличилось производство автомобилей

За прошедшие 10 месяцев текущего года в России собрали около 567 тысяч машин, пишет РИА Новости со ссылкой на речь заместителя главы Минпромторга Альберта Каримова на слушаниях о господдержке автопрома в Совфеде. Это более чем на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Речь идет как о легковых автомобилях, так и о грузовиках, легком коммерческом транспорте и автобусах, уточнили в министерстве.

Предприятия, оставленные ушедшими иностранными производителями, постепенно находят новых партнеров и поставщиков и возвращаются к работе. Это объясняет и значительный рост производства в 2023 году: сравнение идет с «низкой базой» января-октября прошлого года, когда выпуск машин почти остановился из-за санкций.

Сборка легковых машин восстанавливается быстрее всего автопрома в целом. Так, по данным «Росстата», в сентябре заводы выпустили 64,3 тысячи легковушек, что на 29,8 процента больше, чем в августе, и в 2,7 раза больше показателя сентября 2023 года.