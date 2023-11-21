Автобренд Nio представит седан, похожий на лимузин Maybach

Китайский автобренд Nio в декабре этого года представит новый флагманский седан. Об этом сообщает carnewschina.com. Название модели пока держится в секрете, но машина по многим параметрам будет схожа с Maybach.

Отмечается, что седан будет построен на новой платформе NT3 от Nio. Некоторые элементы салона позаимствуют у концептуального автомобиля EVE. У новинки будет очень длинная колесная база — 3300 мм.

Генеральный директор Nio Уильям Ли ранее объявил, что компания не выпустит новый флагманский седан в 2024 году. Бывший сотрудник Nio утверждает, что автомобиль появится в продаже в 2025 году.

По данным издания, в августе этого года компания Nio представила электродвигатель нового поколения мощностью 400 л.с. Новый автомобиль почти наверняка будет оснащен именно им.