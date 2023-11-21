КПП «Верхний Ларс» открыли для движения легковых автомобилей

Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей. Фуры, а также машины с прицепами по-прежнему стоят в пробке. Из-за непогоды пункт пропуска закрыт несколько дней, рассказали корреспонденты «МИР 24» Михаил Робакидзе и Чермен Улубиев.

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Населенный пункт Жанвали – это практически последняя точка, куда могут добраться большегрузы. Дальше их не пропускают. Конечно же есть еще участки, где фуры просто «застряли» и ждут там зеленого света. Однако дорожные службы сообщают, что в ближайшие часы большегрузы не смогут направиться к КПП «Верхний Ларс». Для легковушек могут сделать исключение, если расчистят участок дороги.

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«Везу груз из Армении в Москву. Продукты питания. Стою здесь уже с вечера 19 ноября. Обещают похолодание. Надеемся, что власти предпримут все меры по устранению дорожной проблемы, и все мы уедем», – отметил водитель большегруза из Нижнего Новгорода Александр Голенков.

Погода испортилась на этом участке еще 19 ноября. Именно тогда Департамент автомобильных дорог Грузии принял решение о закрытии движения машин на КПП в целях безопасности. Были попытки расчистки дороги еще накануне. Однако погода резко ухудшилась. Департамент также разослал официальные сообщения водителям и жителям Грузии, чтобы они воздержались от перемещения по перевалам. Ухудшение погоды ожидается во всех регионах Грузии, в том числе и в Тбилиси.

Несколько заполненных людьми автобусов, легковые машины с пенсионерами и детьми, грузовики со скоропортящимися продуктами – все это на другой стороне КПП. За три дня простоя на российском участке Военно-Грузинской дороги скопилось около полутора тысяч единиц транспорта.

Южнокорейский турист Ан Чон Сун путешествует из Владивостока в Лондон на машине. На границе пришлось делать вынужденную остановку. Теперь проводит время в пункте обогрева, развернутом МЧС России у границы.

«Я не рассчитывал, что потеряю несколько дней в пробке. Спасибо местным жителям и спасателям. Они угощают меня теплым чаем и кофе. Дают возможность погреться», – рассказал турист Ан Чон Сун.

МЧС России не только согревает, но и успокаивает застрявших у границы людей. На месте работают психологи. Проводят беседы с водителями и пассажирами. В руководстве МЧС рекомендуют заранее изучать дорожную обстановку.

«На постоянной основе проводится информирование населения по всем имеющимся интернет-каналам, а также в социальных сетях и на сайте главного управления. Всю информацию о функционировании военно-грузинской дороги можно получить там», – сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Северной Осетии Алан Кокаев.

Военно-Грузинскую дорогу закрыли в воскресенье из-за непогоды. Сначала для фур, а затем для автобусов и легковых машин. Многие водители оказались не готовы к снегопаду: выехали на горную дорогу на летней резине и без специальных цепей противоскольжения.

Пробка на российском участке растянулась на несколько километров. Многие готовят обед прямо на обочине или заваривают лапшу быстрого приготовления. Особенно тяжело пассажирам с детьми. Армен Казарян застрял с полным багажником роз. Везет их в Грузию на могилу матери в день ее столетия.

«Вот такое у меня мучение. Три дня здесь. Не кушаю, не пью», – рассказал Амран Казарян.