Российский союз автостраховщиков припугнул водителей "разборками 90-х"

«Проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобиля — один из вариантов контроля наличия ОСАГО у водителя. И если просто его убрать, мы можем вернуться в 90-е годы и к «разборкам» на дорогах. Поэтому контроль необходимо сохранить, но он может быть изменен. Мы видим наиболее эффективным способом фотофиксацию», — сказали в РСА.