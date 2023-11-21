JAC снизил цены на кроссовер JS6 в России в рамках новогодней акции
JAC снизил цены на кроссовер JS6 в России. Как сообщает Quto.ru, китайский автопроизводитель в рамках новогодней акции сделал автомобиль дешевле на 499 тысяч рублей.
Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с., который работает в связке с 6-ступенчатым «роботом» и передним приводом. По умолчанию модель оснащают светодиодными дневными ходовыми огнями, 12,3-дюймовой виртуальной панелью приборов, медиасистемой с дисплеем такого-же размера и камерой заднего вида. Также в базовые опции входят кондиционер, подогрев передних сидений и прочее.
Самая лучшая модификация включает в себя светодиодную оптику, панорамную крышу, запоминание настроек для водительского кресла, беспроводную зарядку для смартфона и камеры кругового обзора. Медиасистема дополняется улучшенной акустикой с 8 динамиками.
Цены на кроссовер в комплектации Comfort начинаются от 2,5 млн рублей, а в Luxury — от 2,7 млн рублей. Дополнительная экономия достигается при сдаче старого авто в трейд-ин — 50 тысяч рублей. Кредит или лизинг помогут сэкономить еще 150 тысяч рублей, а если человек решит купить машину 2022 года выпуска, то дополнительная скидка составит еще 100 тысяч рублей.