АвтоВАЗ может запустить продажи LADA Niva в новых цветах

АвтоВАЗ пытается внедрить китайские краски для окраски своих автомобилей, однако устаревшее оборудование мешает сделать это без проблем.

АвтоВАЗ может запустить продажи Lada Niva в новых цветах
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Как пишет издание SPEEDME.RU, тольяттинская компания продолжает работу по расширению цветовой палитры внедорожника LADA Niva Legend. На днях несколько трехдверных внедорожников были окрашены металликом в новых оттенках, причем качество оказалось выше, чем ранее.

При этом отмечается, что автомобили в новых цветах появятся на рынке до конца текущего года. Но это в том случае, если удастся решить главную проблему — устаревшее оборудование, которое не получается настроить для работы с новым материалом.