АвтоВАЗ может запустить продажи Lada Niva в новых цветах

АвтоВАЗ пытается внедрить китайские краски для окраски своих автомобилей, однако устаревшее оборудование мешает сделать это без проблем.

Как пишет издание SPEEDME.RU, тольяттинская компания продолжает работу по расширению цветовой палитры внедорожника LADA Niva Legend. На днях несколько трехдверных внедорожников были окрашены металликом в новых оттенках, причем качество оказалось выше, чем ранее.

При этом отмечается, что автомобили в новых цветах появятся на рынке до конца текущего года. Но это в том случае, если удастся решить главную проблему — устаревшее оборудование, которое не получается настроить для работы с новым материалом.