В России упала стоимость седана Omoda

Стоимость автомобилей Omoda в России продолжает падать. Корректировка цен затронула не только S5, но и «спортивную» версию S5 GT, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на регулярный мониторинг прайс-листов китайского бренда.

Цена на версию GT снизилась на 80 тысяч рублей. Это касается как базовой версии Neo, так и топовой Ultra.

S5 GT начали продавать в РФ в начале сентября. Машину наделили более «агрессивной» передней частью кузова с оригинальной решеткой радиатора в сравнении с обычной S5.

Также автомобиль получил увеличенные тормозные суппорты ярко-красного цвета и более мощный двигатель – 150-сильный турбомотор объемом 1,6 литра, сопряженный с семиступенчатым «роботом».

Ранее китайские автопроизводители Omoda и Jaecoo анонсировали несколько новых моделей, которые попадут на российский рынок.