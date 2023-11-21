В России продают китайские аналоги Skoda Rapid и Volkswagen Polo

В России появилась китайская Jetta VA3 на платформе Volkswagen. Автомобиль начали поставлять официально, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на объединенную пресс-службу компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр». Компании подписали соглашение с FAW о поставках VA3 — родственника Skoda Rapid и Volkswagen Polo, который собирают на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае и продают под суббрендом Jetta.

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«FAW выкупил Volkswagen Jetta. Дистрибьютор один. Но модель они переименовывать не стали, поскольку она зарекомендовала себя на европейском рынке», — сказали дилеры.

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AutoHome.com.cn

Jetta VA3 приводится в движение 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 112 лошадиных сил, пару которому составляет механическая коробка передач либо шестидиапазонный автомат Aisin. В списке оборудования — противоугонный комплекс и мультимедийная система с четырьмя динамиками.

Volkswagen выделил Jetta в отдельный бренд в 2019 году специально для КНР, где она пользовалась большой популярностью. Производство наладили заводе FAW-Volkswagen в городе Чэнду. Ранее в Россию уже привозили «параллельные» кроссовер VS5 и его удлиненный вариант VS7, а также седан VA3.