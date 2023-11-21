Lada Granta продемонстрировала более высокую динамику продаж, чем другие популярные машины бренда. Так, она обогнала не только Lada Priora и Lada Kalina, но и легендарную «девятку», также известную как ВАЗ-2109. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа.

Общие продажи Lada Granta с момента выхода модели на рынок составили 1,5 млн автомобилей.

Машина Lada Granta вышла на российский рынок 12 лет назад. Уже в 2012 году автомобиль вошел в число самых продаваемых моделей. Популярностью он пользуется до сих пор. Так, машина занимала 1-ю или 2-ю строчку в рейтинге.

В АвтоВАЗе подчеркивают, что благодаря особым характеристикам машин семейства LADA Granta можно решать самые разные задачи.

В частности, благодаря энергоемкой подвеске и 180 мм клиренсу езда по дорогам разного качества остается комфортной.