Очередной наследник: Toyota думает о возрождении спорткара Celica

Японской спортивной модели с легендарным именем, покинувшей рынок 17 лет назад, прочат полностью электрическую «начинку».

Компания Toyota начала выпускать спортивный автомобиль Celica в конце 1970 года. Модель продержалась на рынке без перерывов до 2006 года, за это время она успела шесть раз сменить генерацию, а седьмое поколение было представлено в 1999 году. Celica являлась глобальной моделью Toyota, её производство было налажено в Японии. Теперь, спустя 17 лет после того, как спорткар отправили в отставку, появилась информация о его возрождении.

Toyota Celica седьмого поколения

Однако нам придётся сразу огорчить поклонников спорткаров прошлого, оснащённых традиционными двигателями внутреннего сгорания: возрождение Celica если и рассматривается, то в контексте актуальной повестки дня: речь идёт о развитии полностью электрических моделей марки. Так что будущая новинка предположительно станет частью «эры спортивных электромобилей» Toyota.

О том, что есть шанс на возвращение Celica, сообщает внутреннее издание Toyota Times со ссылкой на председателя правления корпорации Акио Тойода (о том, что он покидает пост генерального директора Toyota, стало известно в начале текущего года). Известно, что он по-прежнему имеет влияние на производителя и его стратегию. По его словам, ему бы хотелось увидеть возвращение этого спорткара в модельный ряд бренда. Акио Тойода добавил, что передаст свои пожелания нынешним руководителям компании.

Салон Toyota Celica седьмого поколения

Бывший глава Тойоты отметил, что в случае если соответствующему проекту дадут «зелёный свет», новый спорткар всё-таки может получить иное имя. В этом случае он, очевидно, скорее станет идейным наследником Toyota Celica.

Стоит напомнить, что в 2017 году Акио Тойода сказал, что под его руководством Toyota не выпустит «больше никаких скучных автомобилей». Он являлся движущей силой при формировании и расширении подразделения Gazoo Racing: за последние несколько лет оно выпустило несколько «заряженных» моделей – GR Corolla, GR Yaris, а также спорткары GR Supra и GR86.

В руководстве компании пока что ничего конкретного о возможном возвращении Celica не говорят, они отметили лишь то, что разработанная для электромобилей новая модульная платформа «открывает множество различных возможностей». Отметим, первенцем на этой «тележке» станет хэтчбек Lexus, который появится в продаже в 2026 году. В его основу ляжет концепт LF-ZC, представленный в конце прошлого месяца в рамках Japan Mobility Show в Токио.

Концептуальный спорткар FT-Se

Концептуальный спорткар FT-Se

Концептуальный спорткар FT-Se