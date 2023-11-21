Автомобиль уже сейчас называют конкурентом для ушедшей с российского рынка седана Hyundai Solaris. Так, один из московских дилеров просит за новый Toyota Vios 2 290 000 рублей за версию с 1,5-литровым двигателем мощностью 109 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и передним приводом. В оснащение также входят ABS, подушка безопасности водителя, усилитель руля, центральный замок и иммобилайзер. При оформлении машины в кредит дилер дает скидку 130 000 рублей.