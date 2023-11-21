Китайский Honda Accord получит новые системы безопасности

На модели Honda начнут ставить новый комплекс безопасности. Первым систему Sensing 360+ получит китайский Accord. От обычной Sensing 360 она отличается наличием карт высокого разрешения и салонной камеры. Электроника сможет самостоятельно вести машину на магистрали, разрешит убирать руки с руля, не даст открыть дверь, если рядом есть помеха, а при ухудшении самочувствия водителя остановит автомобиль, включит «аварийку» и вызовет помощь.

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Седан Honda Accord для китайского рынка, продажи которого начнутся в 2024 году, первым получит комплекс безопасности Honda Sensing 360+. Это более продвинутая версия обычного Sensing 360, использующая, помимо основных датчиков (радары и сонары), карты высокого разрешения и дополнительную камеру, следящую за состоянием водителя. На магистралях новая система позволит убирать руки с руля. Accord сможет вести себя в пределах полосы, держать дистанцию до впереди идущего автомобиля и замедляться перед поворотом с учётом его радиуса.

Honda

Honda

Электроника также подскажет, когда лучше перестроиться для обгона. А в режиме навигации сообщит, какую полосу занять на перекрестке или при съезде с магистрали. Заодно комплекс Honda Sensing 360+ добавит в арсенал «Аккорда» функции Exit Warning (безопасное открытие дверей) и Driver Emergency Support System (помощь при ухудшении самочувствия водителя). Если водитель по какой-либо причине не принимает никаких действий и не берет управление на себя, машина остановится в полосе, включит «аварийку» с клаксоном и вызовет помощь через сеть HELPNET.

Honda