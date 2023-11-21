BMW начала тесты автомобиля на платформе Neue Klasse

Компания BMW начала дорожные тесты электрического кроссовера на платформе Neue Klasse («Новый класс»). Об этом сообщает Motor1, очевидцы сделали снимки автомобиля в камуфляжной пленке.

© bimmertoday.de

Электрические автомобили BMW на платформе Neue Klasse должны дебютировать в 2025 году, в линейку войдут седан и шесть кроссоверов. Паркетник, попавший на фото, по размерам кузова схож с нынешним BMW X3. Предполагается, что машина будет доступна в модификациях с задним и полным приводом, а максимальная дальность хода на одной зарядке составит 580 километров.