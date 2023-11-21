Карельские дорожники нечаянно переименовали деревню

В Карелии местные жители пожаловались на дорожный знак, в котором название деревни оказалось написано с ошибкой. Об этом сообщает издание «Daily Карелия».

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Деревня Щукнаволок располагается на берегу озера Ведлозеро. По словам местных жителей, которые опубликовали фотографии знака, в названии поселения дорожники перепутали А и О, установив табличку при капитальном ремонте дороги Видлица — Кинелахта — Ведлозеро. Получилось «Щукноволок». Возмущенные ситуацией уже направили обращение в Минтранс с просьбой исправить ошибку.