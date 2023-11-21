Toyota заплатит многомиллионный штраф за навязывание услуг

Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) согласилась на выплату компенсации в размере 60 млн долларов по требованию Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) США. Как сообщает «РГ», ведомство обвинило автопроизводителя и его дистрибьюторов в том, что они мешали клиентам отказываться от дополнительных услуг при приобретении автомобилей в кредит.

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Какой тип продукта навязывали сотрудники TMCC — не уточняется, однако его цена варьировалась от 750 до 2500 долларов. Некоторые представители утверждали, что продукт является обязательным, чем вводили в заблуждение.

В CFPB отмечают, что клиенты, которые оказывались недовольны этой услугой, направлялись во внутренние группы обслуживания. Они намеренно усложняли процесс возврата уплаченных денег. Также корпорацию обвинили в предоставлении кредитным организациям ложных данных о клиентах. В результате снижался их кредитный рейтинг.