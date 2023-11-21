Ferrari запатентует управляемый двумя джойстиками автомобиль
Новый патент, поданный на регистрацию итальянской компанией Ferrari, намекает на радикальную смену системы рулевого управления, рассказал портал Motor Authority. По данным издания, Ferrari хочет запатентовать систему управления авто с помощью двух джойстиков.
Заявка, опубликованная Агентством США по патентам и товарным знакам (USPTO) 16 ноября, была подана 8 мая 2023 года.
Из заявки следует, что Ferrari планирует расположить джойстики по обе стороны от сиденья водителя. Их одновременное перемещение позволит водителю контролировать направление поворота автомобиля и угол отклонения от курса. Ускорением и торможением можно будет управлять с помощью традиционных педалей или кнопками и рычагами, установленными на джойстиках.
О преимуществах такой системы в патенте не сказано. Motor Authority отмечает, что джойстики уже используются для управления вилочными погрузчиками. Издание подчеркивает, что ранее Saab построил прототип автомобиля с джойстиком, но такой системой оказалось сложно пользоваться.
Ранее стало известно, что Tesla подала заявку на патент «сверхтвердой стали» для электропикапа Cybertruck. В компании заявили о планах оснастить корпус машины «экзоскелетом» из нержавеющей стали. Сплав включает железо твердостью не менее 400 HV, а его уровень коррозионной устойчивости составляет 500-800 милливольт в водном растворе хлорида натрия.