Ferrari запатентует управляемый двумя джойстиками автомобиль

Новый патент, поданный на регистрацию итальянской компанией Ferrari, намекает на радикальную смену системы рулевого управления, рассказал портал Motor Authority. По данным издания, Ferrari хочет запатентовать систему управления авто с помощью двух джойстиков.

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Заявка, опубликованная Агентством США по патентам и товарным знакам (USPTO) 16 ноября, была подана 8 мая 2023 года.

Из заявки следует, что Ferrari планирует расположить джойстики по обе стороны от сиденья водителя. Их одновременное перемещение позволит водителю контролировать направление поворота автомобиля и угол отклонения от курса. Ускорением и торможением можно будет управлять с помощью традиционных педалей или кнопками и рычагами, установленными на джойстиках.

О преимуществах такой системы в патенте не сказано. Motor Authority отмечает, что джойстики уже используются для управления вилочными погрузчиками. Издание подчеркивает, что ранее Saab построил прототип автомобиля с джойстиком, но такой системой оказалось сложно пользоваться.