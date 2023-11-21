Дизтопливо на заправках Москвы подорожало

Средние цены дизельного топлива на заправках столицы продемонстрировали рост впервые с конца сентября. Динамика наблюдается в связи с повышением стоимости на АЗС, входящих в группу «ЛУКОЙЛа», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Средневзвешенная цена дизтоплива в Москве поднялась на 14 коп., до 62,02 руб./л на 20 ноября.

Напомним, что НК ранее повысила цену на 40 коп. как на АЗС под собственным именем, так и работающих под брендом «ЕКА» — до 62,08 руб./л и 62,36 руб./л соответственно.

ДТ показало снижение в цене на копейку, до 62,09 руб./л., на заправках под брендом Teboil (также входят в структуру «ЛУКОЙЛа»).

Последний раз увеличение средневзвешенной стоимости на дизтопливо в рознице наблюдалось в столице 26 сентября.

Розничная стоимость бензина по итогам прошлой недели немного упала — на копейку: АИ-92 снизился в цене до 50,45 руб./л, АИ-95 — до 55,93 руб./л. В частности, на АЗС Teboil 92-й бензин подешевел на 18 коп., до 50,15 руб./л, 95-й — на 22 коп., до 55,83 руб./л.