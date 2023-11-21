Электрогрузовики Nemo появятся на российском рынке в 2024 году

Компактный электрический фургон NEMO FC25 выйдет на российский рынок в 2024 году. Это модернизированная версия грузовика Wolv FC25, который поступил в продажу в конце прошлого года, сообщили в нижегородской компании New Energy Motors.

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Помимо смены названия, электрофургон получил светодиодную оптику, а также кабину, передний бампер и колесные диски в обновленном дизайне. Стоимость новинки не уточняется. Цена автомобилей Wolv FC25 сейчас стартует от 3,2 млн рублей за шасси с кабиной без кузовной надстройки, промтоварный фургон стоит от 3,6 млн рублей.