Обновлен большой лифтбек FAW Bestune B70

Дизайн экстерьера пятидверки переделали в стиле других свежих моделей китайского концерна, обновки есть и в салоне. Технику же, по предварительным данным, трогать не стали.

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Облик модернизированного лифтбека FAW Bestune B70 еще летом раскрыл минпром КНР. Теперь же опубликованы фирменные изображения, причем производитель сразу показал и интерьер машины. Напомним, на родине пятидверка дебютировала в 2020 году, а до того «семидесятка» была седаном (модель B70 в строю с 2006-го).

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Лифтбек лишился клыкастых фар и фонарей «под Cadillac»: у Bestune B70 теперь двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже – блоки основных фар), а на корме красуется единая плашка. Модель также получила новую радиаторную решетку с горизонтальными полосками, как у рестайлинговых паркетников Bestune T77 и Bestune T99, свежих кросса Bestune T90 и минивэна Bestune M9. Кроме того, заменили передний бампер. У машины на официальных картинках привычные ручки дверей, при этом не исключено, что выдвижные ручки оставят в качестве опции. Наконец, лифтбеку досталась обновленная эмблема Bestune.

FAW

Длина B70 выросла сразу на 45 мм до 4855 мм, остальные габариты не изменились: ширина – 1840 мм, высота – 1855 мм, колесная база – 2800 мм. Для модели предусмотрены 18- или 19-дюймовые колеса.

В салоне оставили табло, но экраны приборки и мультимедийной системы поместили в новый корпус, из-за чего пришлось слегка переделать переднюю панель. Отдельного сенсорного блока климат-контроля с шайбами больше нет, вместо него – узкая сенсорная же полоска под дефлекторами обдува. Еще заменили центральный тоннель, плюс лифтбек обрел новый селектор трансмиссии.

FAW

Про технику концерн FAW пока не рассказал. В сертификационных документах для рестайлингового Bestune B70 были заявлены прежние моторы – это бензиновые турбочетверки 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 224 л.с. соответственно. На дореформенной модели первый двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй комплектуется классическим шестиступенчатым автоматом. Привод в любом случае только передний.