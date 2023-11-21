В России хотят наладить массовое производство китайских автомобилей. Сенаторы подчеркнули, что популярность машин из Поднебесной за последний год выросла многократно. При этом председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что в России до сих пор сохранятся низкий уровень локализации китайских транспортных средств. Чиновник подчеркнул, что власти уже прорабатывают ряд необходимых законопроектов.

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С января по октябрь 2023 года в России продали более 112 тысяч легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля китайских машин за первые девять месяцев увеличилась с восьми до 50 процентов. В Совете Федерации заявили, что этот объем транспорта практически не производится в стране. При этом уровень локализации является ключевым аспектом, влияющем на цену.

В настоящее время власти работают над рядом законопроектов, которые «создадут условия для системного насыщения рынка» автомобилями, собранными в России. По мнению чиновников, локализация производства позволит продавать до 50 тысяч автомобилей ежегодно. При этом в Совфеде отметили, что Россия будет приветствовать и другие страны, которые захотят запускать производства машин на территории нашего государства.