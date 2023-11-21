Седан Geely на платформе Coolray оценили в России в 2,7 млн рублей

Модель Binrui Cool привезли в страну неофициально: седаны представлены у нескольких дилеров в разных городах, выяснила «Российская газета». На продажу выставлены автомобили 2023 года выпуска, это обновленный вариант седана, который представлен в Китае с лета этого года. Под капотом у него 181-сильный мотор объемом 1,5 литра совместной разработки Geely и Volvo, а коробка передач — семиступенчатый «робот».

© Geely

Binrui Cool — это сравнительно недорогая четырехдверка, построенная на той же архитектуре, что и Coolray. С рестайлингом, который модель пережила минувшим летом, из гаммы исключили версии с «механикой» и вариатором, а также маломощными моторами. Так что отныне седан продается с «турбочетверкой» на 181 силу, которая положена и местному аналогу нашего Coolray. С места до 100 километров в час автомобиль разгоняется за 7,1 секунды, а средний расход топлива, заявленный автопроизводителем, составляет 5,9 литра на 100 километров.

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

В России можно купить Binrui Cool с 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов и 12-дюймовым экраном мультимедийной системы — о русификации информации нет. В объявлении на Auto.ru указано, что у автомобиля 2023 года кожаный салон, люк на крыше и навигационная система. В стоимость (2,7 миллиона рублей) уже включен утилизационный сбор в размере 306 тысяч рублей.