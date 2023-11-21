Дилер рассказал, как продается новый лифтбек "Москвич 6"

Кроме того, покупатели отмечают кожаный салон, многочисленные опции комфорта и безопасности - такие, как, например, система кругового обзора 360, ассистент экстренного торможения, запуск без ключа и пр. Плюс ко всему при покупке "Москвич 6" можно получить скидку за кредит или сдачу старого автомобиля в трейд-ин, что также повышает интерес к бренду", - отметил Савельев.