Дилер рассказал, как продается новый лифтбек "Москвич 6"
Директор бренда "Авилон Москвич" Александр Савельев рассказал "Российской газете" о том, как продает новый лифтбек "Москвич 6".
"Москвич 6 - новая модель бренда, и на нее сохраняется стабильно высокий интерес со стороны покупателей. Клиенты рассматривают обе комплектации - "Бизнес" и "Комфорт". Основное преимущество среди конкурентов, которое выделяют покупатели - это тип кузова (лифтбек), за счет чего у "Москвича 6" вместительное багажное отделение.
Кроме того, покупатели отмечают кожаный салон, многочисленные опции комфорта и безопасности - такие, как, например, система кругового обзора 360, ассистент экстренного торможения, запуск без ключа и пр. Плюс ко всему при покупке "Москвич 6" можно получить скидку за кредит или сдачу старого автомобиля в трейд-ин, что также повышает интерес к бренду", - отметил Савельев.
Лифтбек "Москвич 6" продается с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 136 л.с., работающим в паре с вариатором. С базовым мотором "Москвич 6" доступен в двух комплектациях - "Комфорт" и "Бизнес" - стоимостью 2 626 000 и 2 826 000 рублей соответственно. Машина с более мощным 1,5-литровым мотором (174 л.с.), который работает в сочетании с 6-ступенчатым "роботом", предлагается в версии "Бизнес" за 2 976 000 рублей.
Накануне "РГ" сообщала, что в начале следующего года у "Москвича 6" появится еще одна комплектация - с шестью подушками безопасности.