Renault показала совершенно новый Master

Французский производитель автомобилей представил новое поколение своей коммерческой модели Renault Master. Информацию об этой новинке узнало издание SPEEDME.RU, которое рассказало о всех ключевых особенностях.

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Интерьер нового Renault Master, на уровне легковых автомобилей, предоставляет высокий уровень комфорта. S-образная приборная панель, ориентированная к водителю, придает салону ощущение пространства. Общий объем отсеков для хранения мелочей в кабине составляет 135 литров (на 25% больше, чем раньше), что делает это поколение лидером на рынке.

Сообщается, что Renault Master нового поколения может легко преобразоваться в подвижный офис. Спинка среднего сиденья складывается, образуя стол, а в основании предусмотрен слот для ноутбука, а также порты USB-C для подзарядки устройств.

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Внешний дизайн нового Renault Master подчеркивается внушительными вертикальными решетками радиатора, горизонтальными светодиодными фарами и прочными бамперами.

Renault Master нового поколения будет предлагаться с тремя версиями ДВС. Для этой модели доступны четыре варианта моторов Diesel Blue dCi мощностью 105, 130, 150 или 170 л.с. Трансмиссии включают механическую коробку передач или новую 9-ступенчатую АКПП с гидротрансформатором EAG9.

Варианты полностью электрических Renault Master оборудованы двигателями мощностью 96 кВт или 105 кВт, обеспечивая крутящий момент 300 Нм. Первый работает от аккумулятора емкостью 40 кВтч с запасом хода 180 км по WLTP, а второй — от аккумулятора емкостью 87 кВтч, имеющего запас хода более 410 км по WLTP.