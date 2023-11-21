В ГИБДД объяснили, как будут наказывать за летние шины зимой

Езда на летней резине зимой не во всех случаях будет наказываться административным штрафом, рассказал в беседе с Lenta.ru старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан. При этом, по его словам, тип резины, установленной на автомобиле, будет учитываться в случае любого, даже мелкого ДТП.

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Инспектор разъяснил особенности правоприменения постановления правительства, вступившего в силу 1 сентября 2023 года. Согласно документу, с 1 декабря езда на летних шинах в зимний период будет считаться правонарушением, предусмотренным статьей 12.5 КоАП. При этом, по словам полковника, статья не предусматривает обязательное наказание водителей, а штраф может быть заменен на предупреждение.

Белан также отметил, что вне зависимости от сезона россиянам разрешается ездить на шинах-«липучках», хотя эксплуатация таких шин в летнее время сократит срок их службы. Но тип и степень износа покрышек на автомобиле будут учитываться при любом ДТП, подчеркнул инспектор.