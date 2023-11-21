Компания GAC представит в России три новинки в 2024 году

Компания GAC Motor в 2024 году представит на российском рынке три новинки. Об этом рассказали в пресс-службе производителя.

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В марте у дилеров ожидается появление минивэна GAC M8, а во II квартале в продажу поступит компактный кроссовер GS3. На III квартал 2024 года запланирован дебют нового автомобиля в сегменте SUV, подробности о нем держатся в секрете.

Длина минивэна M8 составляет 5193 мм при колесной базе 3070 мм, автомобиль получил двухлитровый турбомотор мощностью 252 л.с. и роботизированную трансмиссию. Кроссовер GS3 оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. в связке с пятиступенчатой механикой или «роботом», привод у обеих моделей передний.