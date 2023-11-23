Opel Movano: электрическая версия теперь мощнее и дальнобойнее конкурентов

Большой фургон Opel Movano после рестайлинга будет предложен также с дизельными двигателями и водородной силовой установкой.

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Для актуального Opel Movano третьего поколения нынешний рестайлинг — первый по счёту, хотя Fiat Ducato третьего поколения, клоном которого является немецкий фургон, выпускается с 2006 года и является старейшим в сегменте LCV (лёгкие коммерческие автомобили) европейского рынка, в его послужном списке уже десятки обновлений разного уровня. Movano переехал на платформу Ducato в 2021 году, прежде немецкий фургон был клоном французского Renault Master, но в 2017 году марка Opel вошла в состав PSA Group (ныне это корпорация Stellantis) и все её модели постепенно переехали на платформы Stellantis.

Если Opel Combo и Opel Vivaro в процессе обновления получили модный передок в актуальном фирменном стиле Opel Vizor, то приладить общую с фарами чёрную глянцевую панель к передку Movano дизайнеры не смогли: наружный рестайлинг в данном случае свёлся к переоформленному переднему бамперу и новой светодиодной «начинке» фар и фонарей.

Opel

Радикальных перемен в салоне тоже нет, архитектура передней панели принципиально не менялась с 2006 года, когда на рынок вышел «третий» Ducato, но точечных изменений немало: появись новый трёхспицевый руль в стиле легковых моделей Opel, новый щиток приборов с многофункциональным 7-дюймовым экраном (на него можно вывести 3D-карту системы навигации), новая мультимедийная система с 10-дюймовым экраном (есть голосовое управление и беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto), новый кнопочный блок микроклимата и полочка с беспроводной зарядкой для смартфона под ним, новый блок клавиш на центральной консоли («аварийка» сместилась ближе к водителю). За доплату предлагаются выкидной столик Eat & Work в спинке центрального пассажирского кресла и бытовая розетка на 230 В. К услугам водителя теперь в общей сложности 22 электронных ассистента, в том числе пробочный автопилот второго уровня (работает на скорости до 30 км/ч).

По части техники самое мощное во всех смыслах этого слова обновление получила электрическая версия Movano: отдача установленного на передней оси электромотора увеличилась с 122 л.с. и 260 Нм до 270 л.с. и 400 Нм, ёмкость батареи теперь — 110 кВт·ч (прежде было максимум 70 кВт·ч), максимальный запас хода на одной зарядке — 420 км по циклу WLTP. Для сравнения скажем, что новый электрический Renault Master может проехать на одной зарядке 410 км, обновлённый в этом году Mercedes-Benz eSprinter — 400 км, Ford E-Transit — 316 км. Максимальная мощность зарядки батареи обновлённого Movano — 150 кВт, набрать на ней 80% заряда можно за 55 минут. Новый электромотор имеет три режима работы (Normal, Eco и Power) и четыре уровня рекуперационной мощности — менять их можно с помощью подрулевых лепестков. Максимальная скорость Movano Electric ограничена на отметке 130 км/ч.

Дизельных версий для обновлённого Movano заявлено три — мощностью 120, 140 и 180 л.с., коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Расход топлива по сравнению с дорестайлинговыми версиями снизился примерно на 9%, в том числе благодаря улучшенным аэродинамическим характеристикам кузова.

В 2024 году у Movano впервые появится водородная версия, прежде у больших фургонов Stellantis её не было, но была у однотонных фургонов (Opel Vivaro сотоварищи), причём собирает эти версии для всех принадлежащих Stellantis марок завод Opel в немецком Рюссельсхайме. Технические характеристики водородного Movano пока не раскрыты, известно только, что заправка водородом будет занимать 5 минут, запас хода на одной заправке — 400 км.