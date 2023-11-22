Ряд участков сухопутного коридора в Крым расширят до четырех полос

Ряд участков федеральной трассы «Новороссия», являющихся частью сухопутного коридора в Крым, могут быть расширены до четырех полос к 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

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Сообщается, что к концу 2025 года будут расширены до четырех полос 37 км федеральной трассы Р-280 «Новороссия». Также будет проведен капитальный ремонт автомобильных участков трассы, соединяющей Мариуполь с Ростовской областью, что будет предполагать ее расширение до четырех полос.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сухопутный маршрут в Крым по Запорожью безопасен, но съезжать с него не рекомендуется.