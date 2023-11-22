Кроссовер VinFast VF 7 выходит на рынок

Молодой вьетнамский автопроизводитель VinFast вывел на домашний рынок уже шестую по счёту электрическую модель — компактный кроссовер VF 7, он предложен в двух версиях — переднеприводной Base и полноприводной Plus.

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Компанию VinFast основал в 2017 году вьетнамский лапшичный магнат Фам Нят Выонг, начинала она с лицензионных «углеводородных» моделей, но быстро переключилась на «электрички» собственной разработки, точнее, электрические кроссоверы разных размеров. VinFast VF 7 стал шестым в электрической гамме, он относится к наиболее популярному в мире компактному классу: габаритная длина — 4545 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1636 мм, колёсная база — 2840 мм, дорожный просвет — 190 мм. За дизайн вьетнамской новинки отвечала итальянская студия Torino Design.

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Базовая версия Base кроссовера VinFast VF 7 имеет единственный электромотор на передней оси (177 л.с., 250 Нм) и батарею ёмкостью 59,6 кВт·ч, её полного заряда хватает на 375 км пробега по циклу WLTP. До 100 км/ч версия Base разгоняется за 10 с, максимальная скорость — 150 км/ч.

Полноприводная версия Plus оснащена двухмоторной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой — 354 л.с. и 500 Нм, ёмкость батареи — 75,3 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 431 км. Первую «сотню» двухмоторный кроссовер набирает за 5,8 с, максимальная скорость — 175 км/ч.

VinFast

Стандартное оснащение у VinFast VF 7 довольно богатое: есть 8 подушек безопасности и современные электронные ассистенты водителя (в том числе система автоматического аварийного торможения). Центральный мультимедийный планшет с 12,9-дюймовым экраном развёрнут к водителю. Отдельного приборного экрана нет, но есть проектор оперативных показаний на лобовое стекло.

VinFast VF 7 стоит во Вьетнаме от 850 млн донгов или примерно 35 000 долларов США в переводе по текущему курсу, но в эту цену не включена батарея, её надо брать в аренду. С батареей кроссовер в версии Base обойдётся в 41 000 долларов, в версии Plus — 49 000 долларов. Отгрузки заказанных машин клиентам начнутся в следующем году.

Добавим, что, несмотря на широкий модельный ряд, VinFast пока не стал ведущим игроком даже на домашнем авторынке: по данным ресурса BestSellingCarsBlog, за первые десять месяцев этого года VinFast реализовал во Вьетнаме 21 480 автомобилей, что на 19% больше по сравнению с АППГ. Для сравнения скажем, что компания Hyundai за тот же период продала в этой стране 48 626 машин (-24,6%), Kia — 45 404 шт. (-37,1%), Toyota — 42 531 шт. (-41,6%), Ford — 29 548 шт. (+51,3%), Mazda — 27 791 шт. (-7,5%), Mitsubishi — 24 103 шт. (-27,8%).

Экспансия VinFast на рынки США и Европы, начатая ещё в прошлом году, пробуксовывает, ритмичные поставки машин так и не начались. В Россию марка VinFast вообще пока официально не пришла, хотя планы такие были.