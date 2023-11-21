Как оформить ДТП без полиции за 30 минут

Водители, попавшие в аварию, могут оформить ДТП без вызова сотрудников полиции на место инцидента. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области. В ведомстве отметили, что можно оформить электронный европротокол через «Госуслуги Авто», где нужно указать определенную информацию.

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«Достаточно, чтобы приложение „Госуслуги Авто“ было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить соответствие данных по сгенерированной в приложении ссылке», — заявили в ведомстве, передает Autonews. Легче всего оформлять европротокол с двух смартфонов, оформление займет не больше 30 минут.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что упрощенным порядком оформления ДТП могут воспользоваться только те участники ДТП, у кого есть подтвержденные учетные записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг. У обоих водителей должны действовать полисы обязательного автострахования ОСАГО.