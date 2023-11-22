Минпромторг отсрочит выплату утильсбора, но не для рядовых автомобилистов

«АвтоВАЗ», КамАЗ и ГАЗ попросили правительство об отсрочке уплаты утильсбора за технику до конца следующего года, тогда как по правилам он выплачивается ежеквартально. И Минпромторг просьбу поддержал. Между тем физлицам, которые попали под новые правила взимания утильсбора, никаких поблажек, похоже, делать не будут.

© Александр Демьянчук/ТАСС

«АвтоВАЗ» попросил отсрочить выплату утильсбора, а Минпромторг его в этом поддержал. Ту же просьбу в правительство направили концерны ГАЗ и КамАЗ. Вместе с тем продолжается скандал с рядовыми покупателями, которых обязали платить утильсбор на сумму выше миллиона рублей. Им навстречу пока идут, но неохотно.

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Концерны «АвтоВАЗ», КамАЗ и ГАЗ запросили у правительства отсрочку уплаты утильсбора за технику до конца 2024 года, хотя обычно концерны его должны выплачивать ежеквартально. Размер утильсбора зависит от вида техники, ее массы, возраста и объема двигателя, юрлица платят его по коммерческой ставке, и это серьезная нагрузка на бизнес.

Ранее правительство уже давало концернам подобную отсрочку: например, выплаты утильсбора за четвертый квартал 2022 года и за три первых квартала 2023-го переносились на декабрь этого года. И Минпромторг новое прошение концернов уже поддержал. Это, конечно, не понравилось пострадавшим физлицам — обычным покупателям, которые с конца октября столкнулись с неожиданным требованием платить утильсбор по коммерческой ставке, если автомобиль ввозился в страну через юрлицо-посредника.

Некоторым вместо пяти тысяч предписано заплатить больше миллиона, и они недоумевают: почему концернам отсрочки дают, а рядовым потребителям — нет.

Говорит один из пострадавших, житель Набережных Челнов Лев Трофимов:

«Концернам, где варятся миллиарды, дают отсрочки. А обычным людям в количестве десяти тысяч человек по всей России — нет, никакой информации по этому поводу не было. Сейчас уже удалось нам встретиться с господином Ниловым, мы очень активно ведем переговоры с администрацией и помощниками господина Гартунга. Прошло без малого 3,5 недели с момента, как вся эта каша заварилась. До сих пор от Минпромторга, от Минтранспорта, как и от ФТС, не было никакого официального обращения. Притом что, опять же, Минпромторг дает отсрочку на утильсбор госкорпорациям».

Как пояснял президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, мера об обстрочке утильсбора необходима, поскольку у заводов возникнет проблема с оборотным капиталом, когда процентные ставки по кредитам столь высоки. По словам Соколова, в следующем году расходы «АвтоВАЗа» на утильсбор могут составить около 20 миллиардов рублей в квартал.

Цифры внушительные и могли бы сказаться на работе завода, согласен председатель первичной профсоюзной организации ОАО «АвтоВАЗ» Сергей Зайцев:

«Зарплату выплачивают, сотрудники на местах, вся работа идет. Не знаю, я тоже читаю из СМИ, там, по-моему, было написано про 60 миллиардов. Ну, вы понимаете, сумма обалденейшая, она может, на мой взгляд, подкосить финсистему предприятия. Опять же, знаю это из СМИ, никто нам эти данные не дает».

Сама идея утильсбора со временем изменилась до неузнаваемости, механизм его взимания все чаще подвергается критике, да и в целом такой своеобразный налог не нравится никому — ни рядовым покупателям, ни концернам.

При этом надо понимать, что утильсбор, то есть плата за утилизацию автомобиля когда-нибудь потом, — это просто название, говорит автоэксперт Игорь Моржаретто:

«Утильсбор никакого отношения к утилизации не имеет. Это такой скрытый налог на покупку нового автомобиля. Это никто и не скрывает. С тех пор правительство убедилось, что так называемый утилизационный сбор — это прекрасный способ для защиты внутреннего рынка. Деньги идут напрямую из бюджета, они так называемые неокрашенные. Ставку повышают в зависимости от необходимости. Эту ставку повысили для того, чтобы стимулировать зарубежных производителей прийти сюда, в Россию. В прошлом году было решено, чтобы поддержать традиционных отечественных производителей, разрешили им утилизационный сбор в этом году не платить. Теперь решение перенести и в этом году не платить, перенести на следующий год, а эти деньги, как мне, например, рассказывал Максим Соколов, необходимы заводу, потому что ему приходится субсидировать производителя комплектующих».